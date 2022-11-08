Орск, Оренбургская область, 8 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области в судебном порядке с местного жителя взыскано свыше 900 тыс. рублей за привлечение службы санавиации к транспортировке ребёнка, пострадавшего в ДТП, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Minzdrav.orb.ru Санавиация

Оренбуржец признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим тяжкий вред здоровью ребёнка. Пострадавшего пришлось доставлять при помощи санавиации в клинику, расположенную в Оренбурге. Траты регионального бюджета на выполнение авиарейса составили более 900 тыс. рублей.

Транспортный прокурор через суд потребовал взыскать с виновника ДТП потраченные на эвакуацию ребёнка и оказание ему экстренной медпомощи бюджетные средства. Иск удовлетворён. В пользу Оренбургской областной клинической больницы, обеспечившей вылет медицинской бригады, взыскано свыше 900 тыс. рублей.