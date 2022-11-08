Тамбов, 8 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Два человека, в том числе ребёнок, погибли 8 ноября во время пожара в деревне Кареевка Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Частный дом загорелся около 11:30. Пожарным потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать открытое горение по всей площади строения. При разборе завалов обнаружены тела женщины 1993 года рождения и её ребёнка 2019 года рождения.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.