Черкесск, 8 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии введены дополнительные меры поддержки для участников спецоперации на территории б. УССР. В число получателей единовременных выплат, ранее назначенных главой региона Рашидом Темрезовым, включили все категории защитников интересов Родины — мобилизованных, контрактников, а также росгвардейцев, направленных в зону спецоперации с самого её начала.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Выплаты касаются раненых в ходе выполнения имя своих обязанностей. Они составят 300 тыс. рублей в случае тяжелого ранения и 100 тыс. рублей — при легком. В случае гибели военнослужащего его семье будет выплачен 1 млн рублей.

«Для всех участников СВО, постоянно проживающих на территории Карачаево-Черкесии, установлены следующие соцгарантии: единовременная региональная выплата в случае тяжелого ранения — 300 тысяч рублей, единовременная региональная выплата в случае легкого ранения — 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы главы субъекта РФ.

Чтобы получить эти выплаты необходимо предоставить пакет документов из военного госпиталя в министерство труда республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Карачаево-Черкесии принял решение о выплате единовременного пособия мобилизованным в размере 100 тыс. рублей.