Москва, 8 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Военный самолёт Су-25 вооружённых бандеровских формирований был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) около города Угледара в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Залп ПВО

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил [Киева]», — сказал он.

Кроме этого Конашенков указал, что также российские средства ПВО перехватили за сутки 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» боевиков ВСУ в ДНР и Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что попытки атаки мотопехотного батальона киевских нацистов на купянском направлении отражены военными Вооружённых сил (ВС) РФ, в результате чего уничтожено и ранено свыше 160 боевиков ВСУ.