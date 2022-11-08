Москва, 8 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Российский онлайн-кинотеатр KION собирается выпустить документальную картину о писателе Викторе Пелевине в ноябре 2022 года. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале платформы.

Vk.com/pelevin34 Виктор Пелевин

Лента будет выполнена в формате авторского расследования о писателе, «которому удается сохранять анонимность, несмотря на всемирное признание его творчества». В съемках примут участие друзья и коллеги писателя, а режиссером фильма выступит Родион Чепель. Дата выхода проекта намечена на 22 ноября 2022 года.

Напомним, 29 сентября 2022 года состоялся выход новой книги Пелевина под названием KGBT+. Всего на счету писателя 19 различных романов.