Екатеринбург, 8 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Исправительные колонии Свердловской области с начала 2022 года произвели продукцию почти на 2,2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Колония

По данным ведомства, выручка колоний на 1 ноября составляет 115% от запланированного показателя. В общей сложности к оплачиваемому труду в колониях региона привлекли 8365 осуждённых. Это 65% от их общего числа на Среднем Урале.

Количество осуждённых, обеспеченных работой, в регионе продолжает расти. По сравнению с показателем 2021 года прирост составил 393 человека.