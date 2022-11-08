Владимир, 8 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Спальные мешки для бойцов, участвующих в СВО, начали выпускать на швейном предприятии в посёлке Мстёра Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе администрации региона.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

На производстве трудятся более 20 человек. Текстильная компания перенастроила технологические процессы и теперь здесь ежедневно отшивается около 200 спальных мешков. Они выполнены из непромокаемой ткани, утеплены толстым синтепоном и флисовой подкладкой, способны выдерживать температуру до — 25 градусов.

Спальные мешки отправляют в Белгородскую область и новые регионы России.