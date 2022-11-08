Чебоксары, 8 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшему главе одного из поселений, которого признали виновным в подлогах при обустройстве противопожарного водоёма и ремонте здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал бывший глава Туванского сельского поселения Шумерлинского района. Правоохранители установили, что в октябре 2021 года он заключил с коммерческой организацией договор по обустройству противопожарного водоёма с пирсом в деревне Малые Туваны почти на 600 тыс. рублей. По данным следствия, фигурант уголовного дела подписал акт о приёмке работ и справку об их стоимости с заведомо ложными сведениями, так как подрядные работы не были выполнены в полном объёме. Нанесённый бюджету поселения ущерб в ведомстве оценили в 250 тыс. рублей.

Также правоохранители установили, что в декабре 2021 года фигурант уголовного дела заключил договор с предпринимателем по ремонту вентиляционной шахты и кровли здания в селе Туваны, также подписав соответствующие документы при невыполненном в срок объёме работ. Как следует из материалов дела, в результате было необоснованно перечислено более 75 тыс. рублей.

Суд признал бывшего муниципального чиновника виновным в двух эпизодах подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ), назначив штраф.

Напомним, что ранее в Комсомольском районе Чувашии вступил в силу приговор в отношении главы одного из поселений, осуждённой за превышение полномочий при решении земельного вопроса. Суд назначил ей 100 тыс. рублей штрафа. Также в Чувашии осуждена сотрудница администрации одного из поселений Моргаушского района, которую обвинили в двух фактах подлога, в том числе при ремонте обелиска в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Подробнее: Главу поселения в Чувашии уличили в земельной афере

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии расследуется уголовное дело в отношении экс-главы Новочебоксарска. Его подозревают в использовании заведомо подложного документа при возмещении депутатских расходов.

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