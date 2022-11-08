Пермь, 8 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Власти Перми готовы потратить на оформление города к Новому году более 10 млн рублей. Объявлено два аукциона. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

В рамках первого договора победителю предстоит установить 49 декоративных арт-объектов и отремонтировать 40 элементов. Стартовая цена контракта составляет 5,1 млн рублей.

Второй аукцион касается восстановления и монтажа праздничной иллюминации. Начальная (максимальная) цена лота заявлена на уровне 5,08 млн рублей.