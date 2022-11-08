Тбилиси, 8 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал разговоры о плохом состоянии бывшего президента Михаила Саакашвили «спекулятивными», сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Любые спекуляции о состоянии его здоровья, мягко говоря, неэтичны. Соответственно, я больше ничего не могу ответить по этому вопросу, я не могу приступить к предварительным оценкам. Как вы знаете, заключение медицинского центра «Эмпатия» ещё никем не было замечено, этого заключения просто не существует в природе… я уже много раз говорил, и сейчас повторю еще раз, стороны могут обратиться в суд для подтверждения того факта, что состояние здоровья этого человека настолько серьёзное, что оно не соответствует целям отбывания наказания», — сказал Брегадзе.

Министр отметил, что государством сейчас созданы «этому человеку» все условия, необходимые для защиты его здоровья.

Напомним, что сегодня Саакашвили, находящегося в частной медицинской клинике, должен посетить английский психиатр. По словам независимых медицинских экспертов, окончательное заключение о состоянии здоровья экс-президента будет готово в ближайшее время.