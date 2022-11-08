Ижевск, , 15:00 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из предприятий Глазова по статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По данным следствия, с августа 2021 года по февраль текущего года руководитель в целях уклонения от уплаты налогов скрыл денежные средства организации на сумму 36 млн рублей, за счет которых производится взимание недоимки по налогам и сборам.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены руководители организации, представители контрагентов, проведены компьютерные и почерковедческие судебные экспертизы. Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, застройщик элитного коттеджного поселка в Тукаевском районе Татарии задолжал налоговой инспекции 10 млн рублей. Приставы арестовали контрольно-пропускной пункт. Неоднократное предупреждение индивидуального предпринимателя о необходимости погашения задолженности в установленный срок не привело к результату.

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