Владивосток, , 14:30 — REGNUM На Дальнем Востоке удачно проходит пелагическая путина. Объёмы вылова сардины иваси и скумбрии превысили показатели прошлого года, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

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Сардины иваси добыто более 207 тыс. тонн, что на 5% выше прошлогодней путины. Скумбрии выловили уже 33 тыс. тонн.

Всего на пелагической путине работает 21 средне- и крупнотоннажное судно, которые оснащены тралами и кошельковыми неводами. Рыбалка ведётся в Южно-Курильском проливе, восточнее Итурупа и восточнее Шикотана.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на Итурупе в Курильском районе запустили новый рыбоводный завод на реке Светлана в районе озера Большое Куйбышевское.