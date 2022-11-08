Пермь, 8 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Пермский край претендует на проведение в Перми чемпионата России по кикбоксингу в 2023 году, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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Регион уже подал заявку во всероссийскую федерацию. Решение примут ориентировочно в январе 2023 года.

Стоит отметить, в настоящее время проходят отборочное этапы соревнования. В них приняли участие 300 пермских бойцов. Лидерами в кикбоксинге в регионе являются представители Чайковского, Перми и Соликамска.