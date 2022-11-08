Кишинёв, 8 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Потребление в Молдавии в октябре газа сократилось на 57% в сравнении с прошлым годом, а электроэнергии — на 14,25%. Об этом в своём телеграм-канале заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

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«Единая страна, которая идёт вперёд через все трудности. Вместе мы помогаем Молдавии оставаться свободной и защищаем наши национальные интересы», — заявил Спыну.

Он добавил, что Молдавия импортирует более 80% используемой электроэнергии из Румынии. Её дефицит составляет около 8%. Спыну поблагодарил сограждан за экономию.

Стоит отметить, что в октябре в Молдавии тарифы на газ выросли в сравнении с тем же месяцем 2021 года в шесть раз, а на электричество — в три раза. Газоснабжение должников начали отключать за неуплату с сентября.