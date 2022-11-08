Екатеринбург, 8 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге установили первый проекционный пешеходный переход. Теперь пешеходы и водители смогут видеть зебру в любую погоду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

Световая зебра оборудована около дома на Степана Разина, 71. Пока проекторы установили на три месяца. В зависимости от их дальнейшей эксплуатации специалисты примут решение о целесообразности использования нового оборудования.

Если эксперимент пройдёт успешно, то световые зебры также установят на перекрёстке улиц Чапаева и Большакова, 8 Марта и Циолковского, около дома №9 на улице Гражданской. Отмечается, что места установки оборудования выбраны с учётом наличия социальных учреждений вблизи пешеходных переходов