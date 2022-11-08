Москва, 8 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Попытка атаки мотопехотного батальона киевских нацистов на купянском направлении отражены военными Вооружённых сил (ВС) РФ, в результате чего уничтожено и ранено свыше 160 боевиков ВСУ. Об этом 8 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«На купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — сказал он.

При этом Конашенков отметил, что армейская авиация поразила две ротные тактические группы киевских боевиков, выдвинувшихся для атаки в районе Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

«Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 160 [киевских] военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — добавил официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военные ВС РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 боевиков ВСУ под Харьковом.