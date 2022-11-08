Псков, 8 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Лидерами по производству мясной продукции среди регионов Северо-Западного федерального округа стали Псковская и Ленинградская области. Об этом 8 ноября заявил глава комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

«По мясу мы (Псковская область — прим. ред.) первое-второе делим с Ленинградской областью. Год мы завершаем неплохо», — оценил Романов.

При этом по производству зерна Псковская область вошла в ведущую тройку среди регионов СЗФО, уступив лидерство Калининградской области. Регион также показывает хорошие показатели по выращиванию рапса и производству молока.