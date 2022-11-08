Москва, 8 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун может посетить Россию с визитом. Об этом 8 ноября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По его словам, у президента Алжира есть приглашение от российского лидера Владимира Путина.

«Мы ждём пожелания наших алжирских друзей по срокам этого визита», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Богданов заявил, что Россия приветствует желание Алжира присоединиться к БРИКС.