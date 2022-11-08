Сеул, 8 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Южная Корея уступила первенство по сумме заказов в судостроении Китаю. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Aoosk.ru Судостроение

Согласно опубликованным данным, в октябре 2022 года мировой объём судостроения составил 3,41 млн CGT, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объём судостроения Южной Кореи составил 1,43 млн CGT (42% мирового объёма), а Китая — 1,8 млн CGT (53% мирового объёма).

С января по октябрь текущего года общий объём судостроения составил 34,75 млн CGT, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём судостроения Китая составил 15,81 млн CGT (46% мирового объёма), а Южной Кореи — 14,65 млн CGT (42% мирового объёма).

CGT — регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.