Москва, 8 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр KION и режиссёр Родион Чепель выпустят анимационный документальный фильм, посвящённый жизни и творчеству Виктора Пелевина. Об этом 8 ноября сообщает РКБ.

Vk.com/pelevin34 Виктор Пелевин

Премьера ленты «Пелевин» состоится на сайте KION 22 ноября 2022 года, в день рождения писателя. Отмечается, что при создании картины Чепель исследовал архивные материалы, ранние произведения автора, а также общался с его знакомыми.

Для справки: 22 января 2022 года Виктору Пелевину исполнится 60 лет. Свой первый роман «Омон Ра» он опубликовал в 1991 году, последняя работа писателя «KGBT+» вышла в 2022-м.