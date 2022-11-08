Тюмень, 8 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Тюмени за 38 взяток осуждён бывший начальник межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств ГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Жигалкин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Publicdomainpictures.net Коррупция

Судом установлено, что в феврале 2019 года обвиняемый со своим знакомым организовали преступную схему приёма экзаменов на получение водительских прав без их фактической сдачи. Подельник собирал взятки с граждан и передавал их начальнику отдела.

В 2019–2020 годах Жигалкин незаконно выдал 38 водительских удостоверений за денежное вознаграждение на общую сумму 967 рублей.

Экс-начальника межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД УМВД России по Тюменской области суд признал виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Ему назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в один миллион рублей, с лишением права занимать должности в госорганах РФ на срок четыре года. Кроме того, Михаила Жигалкина лишили звания «подполковника полиции».

Отметим, что Михаил Жигалкин свою причастность к коррупционной схеме торговли водительскими правами не отрицал и заявлял журналистам, что действовал по приказу начальника областной Госавтоинспекции Александра Селюнина.

Экс-начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин приговорён в июне 2022 года за взяточничество к четырём годам шести месяцам колонии общего режима со штрафом 2,5 млн рублей.