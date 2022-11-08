Тбилиси, 8 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Грузии арестован двоюродный брат бывшего высокопоставленного чиновника госбезопасности, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом журналистам заявила дочь грузинского экс-чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Двоюродный брат моего отца Ника Гогашвили сейчас арестован! Бесчеловечные люди, неужели вас не удовлетворило то зло, которое вы уже совершили, неужели вам было недостаточно той боли, которую вы уже причинили нам?! «Русская мечта» убивает! Из-за этой несправедливости вы определённо будете привлечены к ответственности за то, что поставили в тяжёлое положение так много семей!» — сказала Нини Гогашвили.

Напомним, что бывший первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Сосо Гогашвили был в июле арестован в Тбилиси. Ему предъявлено обвинение в незаконном разглашении персональных данных граждан и незаконном хранении оружия. Оппозиция считает Гогашвили жертвой политических репрессий со стороны правящей партии «Грузинская мечта».