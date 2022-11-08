Сеул, 8 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. К 2050 году темпы роста экономики Южной Кореи упадут до 0,5% в годовом исчислении из-за старения населения и низкой рождаемости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института развития (KDI).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Ожидается, что с 2023 по 2027 год экономика будет расти примерно на 2% в год, после чего начнёт терять обороты из-за резких демографических изменений.

Известно, что четвертая по величине экономика в Азии страдает от снижения уровня рождаемости, поскольку многие молодые люди отказываются от вступления в брак или рождения детей из-за экономического спада.

В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 0,81, что на 0,3 меньше, чем в 2020 году. Показатель ниже единицы фиксируется четвертый год подряд.

Сообщается, что данный прогноз оправдается при условии, если производительность труда будет расти в среднем на 1,3% в год. Если сохранится нынешний уровень в 0,7%, то темпы роста экономики могут упасть до нуля.

Эксперты института полагают, что справиться с нехваткой рабочей силы удастся лишь за счёт привлечения иностранных рабочих. Ежегодный рост валового национального дохода может составить к 2050 году 1,3%.