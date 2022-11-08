Тамбов, 8 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Тамбовской области урожайность сахарной свеклы превышает прошлогодний уровень, в настоящее время она убрана с 70% площадей. Собрано более 3 млн тонн сахарной свеклы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сахар

По данным властей, тамбовские аграрии собрали свыше 3,1 млн тонн сахарной свеклы с 70% площадей, на переработку направлено более 2 млн тонн. Лидерами являются Мордовский (собрано свыше 600 тыс. тонн корнеплодов) и Кирсановский (более 330 тыс. тонн) районы. Всего данным видом технической культуры засеяно 105 тыс. га чернозема.

Средняя урожайность составляет 437 ц/га, что на 12,62% выше уровня прошлого года (388 ц/га). Лидером является Пичаевский район с показателем 633 ц/га. Причиной роста урожайности называется использование новых технологий, современной специализированной техники, грамотное применение удобрений.

По словам главы Тамбовской области Максима Егорова, несмотря на сложные погодные условия уборочные работы не останавливаются.

«По прогнозам, в этом году мы соберём хороший урожай сахарной свеклы. Это будет способствовать увеличению производства сахара и поможет сформировать необходимые товарные запасы в Тамбовской области», — сказал Максим Егоров.

Напомним, что в январе–июне Тамбовщина вошла в тройку лидеров по производству сахара в России и Центральном федеральном округе. В области на тот момент было произведено около 70 тыс. тонн продукта. Производимый в Тамбовской области сахар востребован за рубежом — в частности, его закупают Казахстан, Киргизия, Туркмения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти заявляли, что в городе Кирсанове Тамбовской области реконструируют сахарный завод.

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