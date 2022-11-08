Москва, 8 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Многие российские потребители не могут рационально объяснить свое недоверие к так называемым «черным пятницам», однако на бессознательном уровне они чувствуют, что продавцы ими манипулируют — поэтому возрастает недоверие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Ольга Устинова.

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«Многие компании пользуются всеобщей рекламной кампанией, меняя цену и показывая покупателю увеличенный процент скидки, фактически оставаясь при той же выгоде. Это вводит в заблуждение потребителей и снижает их уровень доверия к продавцам. Манипулирование потребительским поведением со стороны продавцов становится актуальной темой исследований среди ученых, — сказал Устинова. — Знание и использование психологических механизмов формирования потребительских решений компаниями ставит их в неравное положение с покупателями. Многие потребители не могут рационально объяснить свое недоверие, однако на бессознательном уровне они чувствуют, что ими манипулируют, поэтому возрастает недоверие».

Кроме того, она согласилась с тем, что отказ жителей РФ от покупок в период ноябрьских распродаж может быть связан и с переходом населения на сберегательную модель поведения.

«Анализ статистики, касающейся располагаемых ресурсов российских домашних хозяйств, демонстрирует положительную динамику в части размера сделанных населением сбережений в течение последних пяти лет с 11,8% до 14,7%. С одной стороны, рост сбережений означает снижение потребления, что подтверждается статистическими данными (с 85,1% до 82,5%), и в дальнейшем способен затормозить рост экономики. С другой стороны, это может быть обусловлено желанием населения обеспечить экономическую безопасность в кризисных условиях», — сказала Устинова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как в РФ вырастет потребительский спрос накануне новогодних праздников.