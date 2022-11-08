Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM Школьники Екатеринбурга получили письма от бойцов СВО в ответ на те, что написали сами. Мероприятия проходят в рамках всероссийской акции «Письмо с фронта», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам и. о. инструктора по военно-патриотической работе штаба ЦВО старшего лейтенанта Алёны Валенцовой, дети активно принимают участие в акции. Более того, они ждут ответной реакции от военнослужащих на свои письма. А после её получения испытывают радость и волнение.

Церемония передачи ответных писем в рамках акции «Письмо с фронта» состоялось в школах Екатеринбурга. Бойцы СВО также записали видеообращение к юным свердловчанам со словами благодарности за поддержку.