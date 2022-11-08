Бали, Индонезия, 8 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский попросил принять участие в саммите G20 виртуально, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Зеленский попросил присоединится к форуму виртуально», — заявил глава индонезийского государства.

Джоко Видодо также объяснил, что он связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава Индонезии пока не смог подтвердить присутствие Путина на саммите G20. По словам Джоко Видодо, глава РФ заявил, что приедет на Бали, если позволят условия.

Ранее президент Индонезии подтвердил, что 17 лидеров стран «Большой двадцатки» будут присутствовать на Бали во время саммита G20. Участие в саммите подтвердили лидеры США и Китая. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди также сообщила о планах премьер-министра Великобритании и премьер-министра Италии принять участие в саммите G20.