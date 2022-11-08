Курган, , 14:14 — REGNUM Курганские новобранцы осеннего призыва при отправке в военную часть получают зимнюю форму одежды. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата региона майор Алексей Белокур.

Новобранцы Mil.ru

Солдатам, призванным на срочную службу, по словам Белокура, полагаются два комплекта нательного белья, перчатки, кашне, тёплые носки, резиновые тапки. В номенклатуру средств личной гигиены входят бритва, кремы для бритья и после бритья, мыло, мочалка, полотенце, носовой платок.

«Сейчас обязательно горячая вода быть в казарме», — заметил Алексей Белокур.

Традиционно выдаётся срочникам в путь индивидуальный рацион питания. Для обеспечения денежным довольствием призывникам выдадут банковские карты с бесплатным смс-информированием, а также сим-карты для мобильных телефонов со льготным тарифом.

«Старший команды, который перевозит призывников, всё это имущество проверяет, чтобы парни поехали полностью укомплектованными. Те призывники, которых перевозят эшелонами воинскими, их будут кормить в вагоне-ресторане», — сообщил майор Алексей Белокур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявлял, что участия в боевых действиях солдаты срочной службы принимать не будут. И на территорию принятых в состав России субъектов они направляться тоже не будут.

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