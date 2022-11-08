Курган, 8 ноября 2022, 14:14 — REGNUM Курганские новобранцы осеннего призыва при отправке в военную часть получают зимнюю форму одежды. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата региона майор Алексей Белокур.
Солдатам, призванным на срочную службу, по словам Белокура, полагаются два комплекта нательного белья, перчатки, кашне, тёплые носки, резиновые тапки. В номенклатуру средств личной гигиены входят бритва, кремы для бритья и после бритья, мыло, мочалка, полотенце, носовой платок.
«Сейчас обязательно горячая вода быть в казарме», — заметил Алексей Белокур.
Традиционно выдаётся срочникам в путь индивидуальный рацион питания. Для обеспечения денежным довольствием призывникам выдадут банковские карты с бесплатным смс-информированием, а также сим-карты для мобильных телефонов со льготным тарифом.
«Старший команды, который перевозит призывников, всё это имущество проверяет, чтобы парни поехали полностью укомплектованными. Те призывники, которых перевозят эшелонами воинскими, их будут кормить в вагоне-ресторане», — сообщил майор Алексей Белокур.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявлял, что участия в боевых действиях солдаты срочной службы принимать не будут. И на территорию принятых в состав России субъектов они направляться тоже не будут.
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