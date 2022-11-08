Москва, 8 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили три артиллерийских взвода ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, сообщили 8 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Донецкой Народной Республики, Червоное и Беляевка Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС России отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ на купянском направлении.

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