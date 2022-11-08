Сыктывкар, , 14:25 — REGNUM В 2023 году в Коми на закупку подарков для новорожденных выделят 38 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в текущем году. Об этом на заседании Госсовета республики рассказала министр занятости, труда и социальной защиты Екатерина Грибкова.

Новорожденный

«В комплект войдут постельное белье, пеленки, одеяло, подушка, носочки, подгузники, косметические средства для ухода и купания ― все то, что требуется малышу после выписки из роддома», — сообщила Грибкова.

Стоимость одного набора составит 5 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Коми отменили закупку трех тысяч комплектов для новорожденных по инициативе УФАС.