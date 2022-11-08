Москва, 8 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил (ВС) РФ уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 боевиков ВСУ под Харьковом. Об этом 8 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США», — сказал он.

Кроме того, Конашенков отметил, что также около населённого пункта Первомайское Николаевской области была уничтожена РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что вертолёт Ми-24 был сбит в Херсонской области истребительной авиацией Воздушно-космических сил РФ (ВКС)