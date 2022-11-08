Красноярск, , 14:24 — REGNUM Введение начальной военной подготовки в школах и учреждениях среднего профессионального образования с достаточно большим объёмом часов, безусловно, будет способствовать преодолению страха перед тяготами военной службы, сформирует общее представление о тактике оборонительных и наступательных военных операций. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 8 ноября сообщил первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Зарница Калужский областной молодежный центр

Собеседник ИА REGNUM прокомментировал информацию о том, что Минпросвещения РФ ведёт разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах и колледжах.

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«Эта мера должна рассматриваться лишь как первый шаг к изменению всей организации армии, к формированию новой концепции обеспечения безопасности нашей страны. Центры военной подготовки должны открыться во всех вузах страны. А студенты, получая гражданскую специальность, должны одновременно осваивать смежную военную профессию», — считает Андрей Селезнёв.

По его словам, при этом должны решаться и другие вопросы организации военного дела: «Нам необходимо увеличить количество кадрированных (профессиональных) воинских частей, решить проблемы организации тыла и снабжения, создания территориальных отрядов военной полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне спецоперации депутаты Госдумы от СРЗП обратились в Минобороны с предложением дать оценку предложению о введении обязательной начальной военной подготовки в школах.