Саратов, , 14:30 — REGNUM Новую партию гуманитарной помощи отправили из Саратовской области в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Из Саратовской области отправили стройматериалы в ЛНР t. me/pool_64

В состав гуманитарного груза вошли 18 тонн стройматериалов, необходимых для восставления кровли пострадавших от обстрелов домов.

При подготовке к началу учебного года саратовцы также доставляли в Сватововский район стройматериалы и оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа врачи из Саратовской области выезжали в ЛНР для проведения при помощи лечебно-диагностического передвижного комплекса медосмотров жителей.

Читайте также: На саратовские предприятия трудоустраивают беженцев из ДНР и ЛНР