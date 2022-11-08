Из Саратовской области в ЛНР отправили строительные материалы
Саратов, 8 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Новую партию гуманитарной помощи отправили из Саратовской области в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.
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Из Саратовской области отправили стройматериалы в ЛНР
В состав гуманитарного груза вошли 18 тонн стройматериалов, необходимых для восставления кровли пострадавших от обстрелов домов.
При подготовке к началу учебного года саратовцы также доставляли в Сватововский район стройматериалы и оборудование.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа врачи из Саратовской области выезжали в ЛНР для проведения при помощи лечебно-диагностического передвижного комплекса медосмотров жителей.
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