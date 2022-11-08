Москва, 8 ноября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в ходе спецоперации российские военные пресекли девять попыток проникновения киевских диверсантов на николаево-криворожском направлении. Об этом 8 ноября сообщили в Минобороны России.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«На николаево-криворожском направлении российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе боёв были уничтожены свыше 50 киевских боевиков и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ на южно-донецком направлении, ликвидированы свыше 120 киевских боевиков.

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