Москва, 8 ноября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Известный актер Владимир Машков не исключает, что в будущем может снять фильм о спецоперации на территории бывш. УССР после того, как ее участники напишут об этом книги. Слова артиста приводит портал Ura.ru. При этом он пока не уверен, будет ли он снимать подобную картину.

Westpress Kaliningrad Владимир Машков. Актер и режиссер

«Я не готов пока ответить [на этот вопрос], бесспорно должны быть такие истории, но мы внутри этой истории сейчас. Нужно от них чуть-чуть отдалиться, и писать об этом должны люди, которые прошли это», — сказал Машков. Он также заверил, что в ближайшее время на полках книжных магазинов начнет появляться литература, авторами которой будут выступать участники спецоперации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВЦИОМ назвал самых популярных в 2022 году российских певцов и актёров. В топ-5 лучших актёров попал Владимир Машков.