Сеул, 8 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $1,61 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По сравнению с прошлым годом показатель сократился на $8,89 млрд. Однако по сравнению с августом, когда был зафиксирован дефицит в размере $3,05 млрд, ситуация немного улучшилась.

С января по сентябрь текущего года профицит платежного баланса составил $24,14 млрд, что на $43,27 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дважды — в апреле и августе — текущий платёжный баланс был дефицитным, что объясняется резким ростом импорта и выплатами по различным обязательствам за рубежом.

Профицит товарного баланса составил $490 млн, что на $9,06 млрд меньше, чем в сентябре 2021 года.

Экспорт за тот же период сократился на 0,7%, составив $57,9 млрд. Импорт вырос на 18%, до $56,59 млрд. В сфере услуг зарегистрирован дефицит в размере $340 млн.