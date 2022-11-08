Асбест, Свердловская область, 8 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Руководитель Следственного комитета России взял под личный контроль ситуацию в Асбесте Свердловской области с возможным избиением людей дебоширом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Ранее жители Асбеста жаловались на агрессивного мужчину, который держит в страхе весь город. Якобы свердловчанин неоднократно избивал местных жителей, однако до сих пор не понёс наказание. Горожане считают, что такая безнаказанность обусловлена тем, что ранее дебошир работал в полиции.

Региональный СКР проверит факты нападения мужчины на свердловчан. Ход проверочных мероприятий проконтролирует центральный аппарат Следственного комитета.