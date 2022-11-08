Минск, 8 ноября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Всебелорусское народное собрание (ВНС) нужно «аккуратно вмонтировать» в действующую систему управления государством. Об этом 8 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по законопроектам, предусматривающим корректировку законов о правительстве и нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Усложнять не надо, но упрощаться тоже нельзя. Мы вводим новую структуру управления государством и нашим обществом. Её надо аккуратно вмонтировать в систему, которая функционирует сегодня», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что принятая в феврале новая конституция совершенствует систему госуправления, не ломая её. По его словам, это касается и работы ВНС, корректировки положений о функциях президента, парламента, правительства и других органов власти.

Лукашенко подчеркнул, что все, кто будет участвовать в работе ВНС, так или иначе избираются народом. Он заверил, что в составе ВНС будет весь срез белорусского общества, представители всех профессий и сфер жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в проект избирательного кодекса Белоруссии заложили требование к делегатам ВНС по аналогии с требованиями к кандидатам на должность президента страны.