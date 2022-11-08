Москва, 8 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который уточняет правила применения пониженных тарифов страховых взносов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, указанные в Налоговом кодексе РФ плательщики применяют пониженные тарифы страховых взносов в течение десяти лет со дня получения ими статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или статуса резидента свободного порта Владивосток либо в течение двенадцати лет со дня получения ими статуса резидента территории опережающего развития, за исключением резидента территории опережающего развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен соответствующий статус, если иное не предусмотрено законодательством.

Плательщики страховых взносов, получившие после 1 января 2023 года статус резидента ТОР, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или статус резидента свободного порта Владивосток, применяют единые пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные законом, в течение десяти лет начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором плательщик уведомил налоговый орган об использовании права на применение единых пониженные тарифы страховых взносов.

В законе уточняется, что плательщики вправе представить в налоговый орган уведомление об использовании права на применение единых пониженных тарифов страховых взносов по форме, формату и в порядке, которые утверждаются ФНС России в течение трех лет со дня получения такого статуса. Если такое уведомление не было представлено, единые пониженные тарифы страховых взносов применяются таким плательщиком в течение десяти лет, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает период представления указанного уведомления об использовании права на применение пониженных тарифов страховых взносов.