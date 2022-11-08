Москва, 8 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ на купянском направлении, сообщили 8 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 160 боевиков ВСУ убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.