Кишинёв, 8 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко считает, что собрано достаточно свидетельств для запрета оппозиционной партии «Шор», которая почти два месяца проводит акции протеста в Кишинёве. Об этом он объявил 8 ноября на заседании правительства.

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Глава минюста обвинил партию в кампании против «политического плюрализма, принципов верховенства права, суверенитета и независимости, территориальной целостности» Молдавии. Он заявил, что действия «Шор» якобы нарушают конституцию республики.

Литвиненко также заявил, что прошлым летом суд признал незаконным финансирование предвыборной компании партии, когда там не смогли отчитаться за оплату обедов для членов избирательного штаба. Он также напомнил, что продолжается расследование по поводу подозрений в незаконном финансировании этой политсилы.

«В связи с этим мы подготовили обращение в конституционный суд, через которое будем требовать признания неконституционности партии «Шор». Уведомление будет направлено в правительство, и я надеюсь, что оно будет одобрено на завтрашнем заседании», — сказал Литвиненко.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября ежедневно проходят массовые акции протеста, для сопровождения которых обычно привлекают большие силы полиции. По воскресеньям силовики стали практиковать выставление заслонов перед колоннами протестующих, направляющихся на согласованный митинг. Это приводит к стычкам с недовольными активистами.