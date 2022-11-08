Москва, 8 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о бесплатных услугах связи для волонтеров и добровольцев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Оплата услуг связи включается в состав мер поддержки, которые могут быть предоставлены добровольцу (волонтеру) в соответствии с федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.