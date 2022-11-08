Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На самой известной барной улице Санкт-Петербурга — улице Рубинштейна — прошли масштабные обыски питейных заведений. Полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве с клиентами, которые заплатили десятки миллионов рублей, угощая коктейлями молодых девушек, сообщили 8 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве с клиентами баров

Сотрудники регионального управления уголовного розыска вышли на след организованной группы, участники которой подозреваются в многочисленных обманах клиентов как минимум девяти ночных увеселительных заведений в центре Петербурга. По оперативным данным, к противоправной схеме причастны десятки людей, деятельность которых была подчинена строгой иерархии. На верхушке преступной пирамиды — организаторы схемы, которые осуществляли ежедневный контроль за доходами, поступающими из подконтрольных баров.

«За каждым заведением закреплялся старший управляющий, в функции которого входил набор рядового персонала заведения (бармены, официанты, кальянщики), проведение мотивационных собраний, распределение гонораров между работниками, руководство процессом надувательства клиента», — рассказали в Главке МВД.

Жертвами мошенников становились состоятельные подвыпившие мужчины, которые по наводке персонала заведения попадали в поле зрения девушек модельной внешности. Промо-модели угощали клиентов некачественным алкоголем из бутылок с этикетками от элитного спиртного, а затем выставляли им счета на солидные суммы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили первых жертв масштабной аферы. В полицию поступили заявления от 11 разгневанных мужчин, которые в период с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали мошенникам в совокупности более 10,5 млн рублей», — добавили в ГУ МВД, отметив, что жертв злоумышленников было значительно больше.

Правоохранительные органы нашли в гаражах на улице Руставели в Калининском районе Петербурга подпольное производство контрафактного алкоголя, который поставляли в подконтрольные преступникам бары. По всем фактам возбуждены уголовные дела и проведены более 50 обысков по местам проживания предполагаемых фигурантов, в ряде заведений главной «барной» улицы Петербурга и на подпольном алкогольном производстве.