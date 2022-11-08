Екатеринбург, 8 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Министерство социальной политики Свердловской области подало иск в суд на одну из многодетных семей. Свердловчане в течение двух лет ошибочно получали пособие, однако отсудить сумму льготных выплат министерству не удалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

При подаче иска минсоцполитики указало, что семья предоставила не все необходимые данные, а заработок мужчины превышал среднедушевой по области. Таким образом, свердловчане не имели оснований для назначения им выплаты. При этом семья с 2020 года получила 356 тыс. рублей.

Иск министерство проиграло. Чкаловский районный суд Екатеринбурга указал на то, что семью должны были известить об обстоятельствах, которые влекут прекращение социальной выплаты.