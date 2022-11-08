Москва, 8 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. К электросетям подключены семь новых станций Большой кольцевой линии метро Москвы: «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники». Работы проведены специалистами Комплекса городского хозяйства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БКЛ. Москва

«Строительство Большой кольцевой линии метро — важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом», — отметил Бирюков.

Он уточнил, что в рамках работ по технологическому присоединению объектов проложили кабельные линии 20 кВ общей протяженностью около 40 км. Максимальная присоединенная мощность в сумме составила почти 54 МВт.

Бирюков пояснил: «Распределительные сети напряжением 20 кВ характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность столичной энергосистемы».