Владикавказ, 8 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Северной Осетии необходимо до конца 2022 года освоить 2,8 млрд рублей выделенных в рамках реализации национальных проектов. В настоящее время уровень контрактации составляет 97,8%, сообщила начальник управления по обеспечению реализации нацпроектов Фатима Томаева.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

В своем докладе, прозвучавшем 7 ноября в ходе аппаратного совещания при главе РСО-Алании Сергее Меняйло, чиновница отметила, что всего на реализацию нацпроектов в республике в 2022 году было предусмотрено 11,2 млрд рублей. Освоить их до конца года в полном объеме — первостепенная задача властей. Взять этот вопрос под свой контроль Сергей Меняйло поручил минфину и минэкономики региона.

«Основная наша задача — завершить год со знаком «плюс». Необходимо закрыть все финансовые вопросы и запланировать работы на следующий год. Все соглашения с федеральными органами исполнительной власти на 2023 год должны быть заключены. 75,1% освоения бюджетных средств — это хороший результат. Теперь необходимо решить все вопросы по сдаче строящихся объектов, ускорить процесс подготовки отчетов подрядчиков, чтобы оплатить работы», — отметил Сергей Меняйло.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии в 2022 году по нацпроектам ведется строительство и ремонт пяти объектов здравоохранения.