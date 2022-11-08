Москва, 8 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, который обеспечит бесплатной мобильной связью волонтеров и добровольцев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Госдума

Так, оплата услуг связи будет включена в состав мер поддержки, которые могут быть предоставлены добровольцу или волонтеру по законодательству.

Также от обложения НДФЛ освобождается получение этими лицами услуг связи в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законом о благотворительной деятельности и добровольчестве и иными федеральными законами, которыми установлены особенности привлечения волонтеров.

Ожидается, что нормы вступят в силу с 1 января 2023 года.