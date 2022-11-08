Петропавловск-Камчатский, , 14:17 — REGNUM На Камчатке подвели итоги уборочной кампании 2022 года — урожай картофеля и овощей открытого грунта на 10% превысил показатели прошлого года. Губернатор края Владимир Солодов уверен, что этих объёмов хватит для удовлетворения потребностей до конца весны, сообщили в правительстве региона.

Картофель ИА REGNUM

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Хороших результатов удалось добиться несмотря на засушливое лето.

«Камчатский край до конца весны будет обеспечен собственными овощами открытого грунта. Я хочу напомнить, что именно овощи открытого грунта, так называемый борщовый набор, является основой нашей продовольственной безопасности, то, чем мы можем в полном объёме себя обеспечить и обеспечить возможности нашим предпринимателям реализовывать продукцию в соседних регионах — и на Чукотке, и в Магадане, и на Сахалине, а иногда и во Владивостоке. Такую задачу перед собой ставим и с этими целями сегодня обсуждаем проблемы, которые стоят», — сказал Солодов.

На встрече с сельхозпроизводителями губернатор Камчатки обсудил усиление работы по производству собственного семенного материала, в первую очередь — картофеля. Также были подняты вопросы мер поддержки аграриев, которые позволят увеличить площади для производства овощей и объём выращиваемой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Хакасии полностью завершили уборочную кампанию.