Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM В Свердловской области мобилизовали 27 специалистов стратегического предприятия, выполнявших гособоронзаказ. Сейчас ведётся работа по возвращению работников домой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам депутата, участие уникальных специалистов в специальной военной операции напрямую расходится с задачей мобилизации. А именно, с усилением армии и укреплением трудоспособности страны.

«В случае с ВСМПО-АВИАСМОЙ результат получается ровно противоположный», — подчеркнул Иванов.

Депутат также отметил, что уже направил запрос начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Вопрос с отзывом «забронированных» сотрудников планируется решить в ближайшее время.